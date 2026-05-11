Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşü ve gösterilerle başladı. "Tiyatro Varsa Antalya Bir Sahnedir" sloganıyla düzenlenen festivalin kortej yürüyüşüne Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün katıldı. Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne Antalyalılar da yediden yetmişe büyük heyecanla eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun gösterisi, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

5 ÜLKE KATILDI

19 Mayıs'a kadar sürecek olan festivalde Hollanda, Hindistan, İspanya, Romanya ve Tunus'tan tiyatro topluluklarının yanı sıra Türkiye'den İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Erzurum ve Kayseri Devlet Tiyatrolarının oyunları da sahnelenecek.

23 OYUN, 50 TEMSİL

Festival kapsamında 23 farklı oyun ve 50 temsil sanatseverlerle buluşacak. Aspendos Antik Tiyatrosu, Kaleiçi Marina Sahne, Haşim İşcan Kültür Merkezi, DokumaPark, Atatürk Kültür Merkezi ve Mall of Antalya Gösteri Merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gösteriler gerçekleştirilecek.