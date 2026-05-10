Antalya’da tiyatro zamanı

ANTALYA, kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapmaya başladı. Bu yıl 'Tiyatro Varsa Antalya Bir Sahnedir' sloganıyla gerçekleştirilen festival, Hollanda merkezli Close Act Tiyatrosu'nun kortej yürüyüşü ve Yarının Dünyası gösterisiyle kapılarını açtı. Açılış kortejine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün de katıldı.