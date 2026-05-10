Haberler Günaydın Haberleri Antalya’da tiyatro zamanı
Giriş Tarihi: 10.05.2026

Antalya’da tiyatro zamanı

Antalya’da tiyatro zamanı
  • ABONE OL
ANTALYA, kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapmaya başladı. Bu yıl 'Tiyatro Varsa Antalya Bir Sahnedir' sloganıyla gerçekleştirilen festival, Hollanda merkezli Close Act Tiyatrosu'nun kortej yürüyüşü ve Yarının Dünyası gösterisiyle kapılarını açtı. Açılış kortejine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün de katıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da tiyatro zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA