Antik çağdan günümüze müzik

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen konser, söyleşi ve atölye programı; müzikten edebiyata zengin içeriğiyle sanatseverlere gün boyu çok yönlü bir deneyim sundu. Aydın'ın antik dönem müzik mirasını temsil eden ve günümüzde bilinen en eski tam nota yazılı eser olarak kabul edilen Seikilos Yazıtı'ndan ilhamla hazırlanan 'Seikilos'la Gece Müzesi' etkinliği, ziyaretçilere arkeoloji ve müziği bir arada deneyimleme imkanı sundu. Tralleis Antik Kenti yakınlarında bulunan yazıtta yer alan ve yaşamın geçiciliğini konu alan eser, festival kapsamında gerçekleştirilen müzik dinletileri eşliğinde yeniden hayat buldu. Atilla Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahnelediği 'Anadolu Ezgileri' ve 'Tango Tango' konserleri müzikseverlere farklı atmosferler sundu.

