Anzak Koyu’nda SS Milo’ya dalış

Çanakkale'nin serin sularında
110 yıl öncesine
uzanan bir hikâye
gizli... SABAH muhabiri
olarak daldığım
Anzak Koyu'nda, tarihin
sessiz tanığı SS
Milo batığı ile yüz
yüze geldim. Savaşın
izleri, suyun altında
yosun tutmuş demirlerin
arasında hâlâ
canlı.
Çanakkale'nin
berrak
sularında
nefesimi
ayarlayıp
daldığımda,
karşımda
bir zamanların
görkemli
yolcu gemisi
SS Milo belirdi.
1865'te inşa edilen
gemi, Birinci Dünya
Savaşı sırasında Osmanlı
hatlarını korumak amacıyla
dalgakıran olarak batırılmıştı.
Bugün ise Gelibolu Tarihi
Sualtı Parkı'nın en dikkat
çeken batıklarından biri.
Kabatepe Limanı'ndan denize
açılınca yalnızca 20 dakika
sonra bu tarihi gemiye
ulaşmak mümkün.
Gelibolu
Tarihi Sualtı
Parkı, Kültür
ve Turizm
Bakanlığı'na
bağlı Çanakkale
Savaşları
ve Gelibolu
Tarihi
Alan Başkanlığı
tarafından Seddülbahir
açıklarında
oluşturuldu. Park, 110 yıl
önce yaşanan deniz muharebelerinin
izlerini sualtında
görme fırsatı sunuyor. Dünyada
başka bir örneği bulunmayan
bu sualtı mirası, yalnızca
savaş tarihi açısından
değil, dalış turizmi bakımından
da eşsiz bir cazibe merkezi
haline geldi.