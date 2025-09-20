Anzak Koyu’nda SS Milo’ya dalış

Çanakkale'nin serin sularında110 yıl öncesineuzanan bir hikâyegizli... SABAH muhabiriolarak daldığımAnzak Koyu'nda, tarihinsessiz tanığı SSMilo batığı ile yüzyüze geldim. Savaşınizleri, suyun altındayosun tutmuş demirlerinarasında hâlâcanlı.Çanakkale'ninberraksularındanefesimiayarlayıpdaldığımda,karşımdabir zamanlarıngörkemliyolcu gemisiSS Milo belirdi.1865'te inşa edilengemi, Birinci DünyaSavaşı sırasında Osmanlıhatlarını korumak amacıyladalgakıran olarak batırılmıştı.Bugün ise Gelibolu TarihiSualtı Parkı'nın en dikkatçeken batıklarından biri.Kabatepe Limanı'ndan denizeaçılınca yalnızca 20 dakikasonra bu tarihi gemiyeulaşmak mümkün.GeliboluTarihi SualtıParkı, Kültürve TurizmBakanlığı'nabağlı ÇanakkaleSavaşlarıve GeliboluTarihiAlan Başkanlığıtarafından Seddülbahiraçıklarındaoluşturuldu. Park, 110 yılönce yaşanan deniz muharebelerininizlerini sualtındagörme fırsatı sunuyor. Dünyadabaşka bir örneği bulunmayanbu sualtı mirası, yalnızcasavaş tarihi açısındandeğil, dalış turizmi bakımındanda eşsiz bir cazibe merkezihaline geldi.