Haberler Günaydın Haberleri Anzak Koyu’nda SS Milo’ya dalış
Giriş Tarihi: 21.9.2025

Anzak Koyu’nda SS Milo’ya dalış

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Anzak Koyu’nda SS Milo’ya dalış
Çanakkale'nin serin sularında 110 yıl öncesine uzanan bir hikâye gizli... SABAH muhabiri olarak daldığım Anzak Koyu'nda, tarihin sessiz tanığı SS Milo batığı ile yüz yüze geldim. Savaşın izleri, suyun altında yosun tutmuş demirlerin arasında hâlâ canlı.



Çanakkale'nin berrak sularında nefesimi ayarlayıp daldığımda, karşımda bir zamanların görkemli yolcu gemisi SS Milo belirdi. 1865'te inşa edilen gemi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı hatlarını korumak amacıyla dalgakıran olarak batırılmıştı. Bugün ise Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın en dikkat çeken batıklarından biri. Kabatepe Limanı'ndan denize açılınca yalnızca 20 dakika sonra bu tarihi gemiye ulaşmak mümkün.



Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Seddülbahir açıklarında oluşturuldu. Park, 110 yıl önce yaşanan deniz muharebelerinin izlerini sualtında görme fırsatı sunuyor. Dünyada başka bir örneği bulunmayan bu sualtı mirası, yalnızca savaş tarihi açısından değil, dalış turizmi bakımından da eşsiz bir cazibe merkezi haline geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anzak Koyu’nda SS Milo’ya dalış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz