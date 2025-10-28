’Soyal medyada tavır, bizim kuşağın işi değil’

İbrahim Çelikkol, yakın arkadaşı Birce Akalay'ın kendisini Instagram'dan takipten çıkmasıyla ilgili konuştu. "Kimseyle küslüğüm yok" diyen Çelikkol, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımı, arkadaşlıklarımı ve ilişkilerimi sosyal medya üzerinden değerlendirmiyorum. Yaşanmışlıklar unutulmaz. Zor günler ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Başta annesi, avukatı ve kendisini aradım. Canı sağ olsun. Bunlar önemli şeyler değil. Ama bizim kuşağın işi değil sosyal medyadan çıkmak gibi şeyler!"