Apar topar döndü ifade verdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Tan Taşçı gibi ünlü isimlerin de yer aldığı birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Serenay Sarıkaya, planladığı tarihten önce ülkeye dönerek İstanbul İl Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Sarıkaya'nın, narkotik ekiplerine olayla ilgili detaylı ifade verdiği bildirildi. Sarıkaya, jandarma ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sarıkaya, gazetecilerin "Gözaltı nedeniyle bir şey söylemek ister misiniz" şeklindeki sorusuna "Hayır, teşekkür ederim" şeklinde cevap verdi. Adli Tıp Kurumu'nda örnek alınan Sarıkaya, daha sonra serbest kaldı.







"ÜLKEME GELİP GEREĞİNİ YAPTIM"

Daha önce yurt dışından yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiğini belirten Sarıkaya, şu ifadelerle sürece dahil olmuştu: "Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatindeydim. Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Ben iyiyim, bir sorun yok; merak eden herkese sevgiler."