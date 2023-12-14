Arap kadri ve Tarzan galada

70 ve 80'li yıllarda Fırt Dergisi'nde yayınlanan Tekin Aral'ın yazdığı, Latif Demirci'nin çizgileriyle hayat verdiği 'Arap Kadri ve Tarzan' efsanesinin yeniden doğarak sinemaya uyarlandığı 'Arap Kadri ve Tarzan' filminin galası, önceki gün Levent'teki bir sinemada yapıldı. Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier'den oluşan film ekibi, hem gala gecesini hem de yeni yıl kutlamasını bir arada yaptı.