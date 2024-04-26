Aslıhan Doğan Turan, bir davette görüntülendi. Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren teknik direktör eşi Arda Turan'ın başarısı hakkında konuşan Aslıhan Doğan, "Şampiyonluk çok keyifli geçti. İlk sene böyle bir başarı olması hepimiz için çok büyük bir mutluluk oldu. Çocuklar babalarının bu gururuna şahit oldular. Süper Lig'de de güzel işler yapacağına eminim" dedi. Aslıhan Doğan Turan, "Arda Bey'in Avrupa'da çalışması durumunda siz de Avrupa'ya gider misiniz?" sorusuna "Biz hep ailenin bir arada olması gerektiğine inandık. Tabii ki o giderse çocuklar da biz de gideriz. Arda nereye biz oraya" diye yanıt verdi.