‘Arkadaşım beni dolandırdı’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev hayali kurarken en yakınında bulunan bir kişi tarafından nasıl oyuna getirildiğini ilk kez anlattı. Arkadaşı vasıtasıyla girdiği konut projesinde dolandırıldığını açıklayan Buldu, ödemelerini elden veya doğrudan müteahhit yerine, aracı olan yakın arkadaşına gönderdiğini söyledi. Oyuncu "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaşım paraları yiyormuş" dedi. Dolandırıldığını tapu işlemlerinin yaklaşmasıyla müteahhidin kendisini araması sonucu öğrendiğini söyleyen oyuncu, "Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Ağabey hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş. Rezalet bir süreçti" dedi.