‘Artık Hamza ve Asil’le çocuk olma vakti’

İlk yılında Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımında şampiyonluk yaşayan teknik direktör Arda Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın kendisi için yaptığı resimleri paylaştı. Savaş sebebiyle ailesinden uzak şekilde çalışmak zorunda kalan Turan, çocuklarının kendisini özlediklerinde yaptıkları resimleri duygusal bir mesajla yayınladı.

Turan'ın paylaştığı görsellerden birinde büyük oğlu Hamza Arda'nın "Canım babacım, çok çok çalıştığın için çok üzgünüm. Seni çok çok özledim, seni çok seviyorum" yazılı notu var. Bir diğerinde ise küçük oğlu Asil Aslan'ın, "Baba iyi ki geldin, seni çok özledim" yazısı...

Kendisi için zorlu bir yıl olduğunu da belirten Turan, paylaşımına şu notu da ekledi: "Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen tüm aileme teşekkür ederim. Mesafelere rağmen bizi bir arada tutan canım eşim Aslıhan'a... 'Baba seni çok seviyoruz' deyişleri bu hayattaki en büyük başarım olan Hamza ve Asil'e... Şimdi telefonu bir kenara bırakıp, 'Baba iyi ki geldin, seni çok seviyoruz, seni çok özledik" yazan Hamza ve Asil'le çocuk olma vakti. Hepinizi çok seviyorum."