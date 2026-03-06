Aşk dosyasından devlet operasyonuna

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

BAŞROLLERİNİ Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol'un paylaştığı 'Kardeşler Araştırma' adlı film, 20 Mart'ta seyirciyle buluşacak. Filmin Tower Bridge, Carnaby Street, Oxford Street gibi simge noktalarda gerçekleştirilen Londra çekimleri, 60 kişilik ekiple bir haftada tamamlandı. Filmde Cem Gelinoğlu'nun canlandırdığı 'Orhan' ile Doğu Demirkol'un hayat verdiği 'Erhan', ilişkiler üzerine özel dedektiflik yapan iki kardeş. Aldatma vakaları ve romantik takip dosyalarıyla süren hayatları, bir iş sonrası değişiyor. Türkiye'ye döndüklerinde devlet destekli gizli bir operasyonun parçası olan kardeşler, İngiliz bir diplomatla ilgili bir görev üstlenmek zorunda kalınca, siyasi bir sürecin ortasında kalıyor.