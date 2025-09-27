‘Aşk ve Gözyaşı’nda duygu fırtınası

AŞK ve Gözyaşı'nın ikinci bölümünde, Meyra'nın üç ay ömrünün kaldığını öğrenen Selim, onunla geçmişte yaşadıkları güzel günleri hatırlarken ekrana duygu yüklü anlar yansıdı. Cem Adrian'ın unutulmaz parçası 'Seni Sevmek'in eşlik ettiği sahne kalplere dokundu. Sosyal medyada beğeni dolu yorumlar alan bu anlar, izleyicilere hem hüzün hem de derin bir romantizm yaşattı.

ERCAN'IN GELİŞİ CAN SIKTI

Selim'in Meyra'ya olan tavırları değişince herkes meraklandı. Boşanmaktan vazgeçen Selim, son ana kadar Meyra'ya destek olmaya kararlıydı. Doktoruyla konuşup alternatif tedavileri araştırmaya başladı. Ancak Aksel ailesindeki bitmeyen entrikalar ve Meyra'nın eski sevgilisi Ercan Sezer'in gelişi ortalığı iyice karıştırdı. Ercan'ın da aile etkinliğine davet edilmesi Selim'in canını sıktı. Avda ise Meyra'nın üzerine yaban domuzu geldi, Selim son anda onu kurtardı. Son yıllarda birbirlerinden uzaklaşan ikili, ilk kez duygusal olarak yakınlaştı.