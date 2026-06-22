Magazin dünyasının ünlü isimleri Babalar Günü etkinliğinde buluştu. Atv dizisi 'A.B.İ.'de rol alan Tarık Ündüz, etkinliği eşi Burcu Çam ve 11 aylık çocukları Aslan ile birlikte geldi. Ündüz, "Aslan bizim hayatımızı değiştirdi. Hayata bakışımızı, tutunuşumuzu... Her şey bir yana Aslan bir yana. Burcu ile 18 yıldır beraberdik, son 5 senedir evliyiz. Verdiğimiz en doğru karar çocuk yapmak oldu.

Aslan'a bakınca içim eriyor" diye konuştu. 17 yıl önce aramızdan ayrılan Gazanfer Özcan'ın torunu olan Ündüz, oğlunun da oyuncu olması halinde 4 kuşağın oyuncu olacağını söyledi: "Dedem, annem ve ben oyuncuyuz. Aslan da aramıza katılırsa 4 kuşak oyuncu olacak." Aysan Melis Çiftci'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe katılanlar arasında İsmail Ege Şaşmaz, Umut Oğuz ve Gökberk Demirci de vardı.