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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Asllani’ye sette doğum günü sürprizi

Asllani’ye sette doğum günü sürprizi
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atv'nin yeni sezonuna damga vurmaya hazırlanan iddialı yapımlarından 'Mercan Köşk'ün çekimleri, Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde tüm hızıyla sürüyor. FARO ve Sinehane imzası taşıyan dizinin setinde bu kez kameralar, keyifli bir doğum günü sürprizine çevrildi. Dizide Toprak karakterini canlandıran Bertan Asllani, yeni yaşını sette ekip arkadaşlarının hazırladığı sürpriz kutlamayla karşıladı.

Çekimlere verilen kısa arada doğum günü pastasını kesen başarılı oyuncu, mutluluğunu rol arkadaşları ve set ekibiyle paylaştı. Kahkahaların eksik olmadığı kutlamada oyuncular ve set ekibi, Asllani'yi alkışlarla yeni yaşına uğurlarken, ortaya objektiflere renkli kareler yansıdı. Sıcak ve samimi anların yaşandığı kutlamanın ardından ekip, yeni sezonun merakla beklenen dizisi 'Mercan Köşk'ün çekimlerine kaldığı yerden devam etti.

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#ATV

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Asllani’ye sette doğum günü sürprizi
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