‘Ateş İçindeyim’i Filistin için yazdım

Mehtap Meral, Birinci Midilli Barış Festivali'nde sahne aldı. Sanatçıya, konserde Yunanistan'ın önemli müzisyenlerinden Nikos Andrikos ve Midilli'de yaşayan Türk müzisyen Erdem Güreler eşlik etti. Sanatçı dünya barışına adadığı ve Filistin için yazdığı 'Ateş İçindeyim' bestesini ilk kez canlı söyledi. Konser sonrasında duygularını ifade eden Meral, "Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum. Barış, sadece bir söz değil; müzikle, dostlukla, dayanışmayla yeniden ve yeniden inşa edilmesi gereken bir yolculuktur. İki halk arasında köprü kuran, müziğin evrensel gücünü hatırlatan bir an" dedi.