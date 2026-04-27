atv’de yeni sezona damga vuracak dizi: ‘Mercan Köşk’

Tarsus'un tarihi ve atmosferik dokusunda çekilecek olan yapım, Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiğini dizinin orijinal hikayesi yazar Ahunur Serdaroğlu tarafından oluşturuldu. Mercan Köşk'ün senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanında Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici yer alıyor.

YENİ SEZONUN İDDİALI DİZİSİ 'MERCAN KÖŞK' İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR: İLK İSİM MEHMET ÖZGÜR!

Mehmet Özgür 'Esved' Rolüyle Mercan Köşk'te

'Mercan Köşk'ün zengin oyuncu kadrosu netleşmeye başlarken, belli olan ilk dev isim usta oyuncu Mehmet Özgür oldu. Deneyimli oyuncu, dizide dengeleri değiştirecek Esved karakterine hayat verecek.

Geçmişin İzinde Sırlar, Hesaplaşmalar ve Kaçınılmaz Bir Aşk

Cemre'nin ani bir kararla yaptığı evlilik, nikâhın hemen ardından kocasının ortadan kaybolmasıyla beklenmedik bir arayışa dönüşür. Bu arayış, onu en büyük travmasına, babasının öldürüldüğü Tarsus'a geri götürür. 'Mercan Köşk'e uzanan bu yolculuk, ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras'ın kurduğu düzeni altüst eder. İki düşman aile arasında başlayan çatışma, aynı zamanda Cemre ile Aras arasında filizlenecek güçlü bir bağın da başlangıcı olur. Görkemli Mercan Köşk'ün kapıları kapandığında, Cemre ve Aras kendilerini sadece bir evliliğin içinde değil, her iki ailenin de yıllardır sakladığı karanlık bir sırrın tam ortasında bulacaklar.

