Atv’nin yeni dizisi ‘Safir’den ilk fragman geldi: İmkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesi

Atv'nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyicinin büyük ilgisiyle karşılaşan dizinin tanıtımına sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Nur Yazar, Can Bartu Arslan ve Gizem Sevim'in yer aldığı ilk tanıtım, imkansızlıklar ile dolu bir aşk hikayesinin seyirciyle buluşacağının sinyalini verdi.Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi isimlerin de rol aldığı dizinin hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye, senaryosu ise Burcu Över'e ait. Yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.Çekımlerı Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan dizi, Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.