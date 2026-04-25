Haberler Günaydın Haberleri Aybike Turan yönetmen koltuğunda
Giriş Tarihi: 25.04.2026

Aybike Turan yönetmen koltuğunda

Aybike Turan yönetmen koltuğunda
  • ABONE OL
OYUNCU Aybike Turan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak yönetmenlik ve yapımcılık deneyimini 'Güven Bana' adlı belgeselle taçlandırıyor. Daha önce 'Bi' Tık Tiyatro' oyunuyla Yılın Oyun Yazarı ödülüne layık görülen Turan, bu kez sinema alanındaki üretimiyle dikkat çekiyor. Oyuncunun yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği film, İzmir Kadın Yönetmenler Film Festivali'nde izleyiciyle buluşarak prömiyerini yapacak. 'Güven Bana'; Bennu Yıldırımlar, Nesli Çölgeçen gibi usta isimlerin deneyimlerine yer verilerek, bir performansın sahne arkasındaki dengesi mercek altına alınıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aybike Turan yönetmen koltuğunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA