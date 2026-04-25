Aybike Turan yönetmen koltuğunda

OYUNCU Aybike Turan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak yönetmenlik ve yapımcılık deneyimini 'Güven Bana' adlı belgeselle taçlandırıyor. Daha önce 'Bi' Tık Tiyatro' oyunuyla Yılın Oyun Yazarı ödülüne layık görülen Turan, bu kez sinema alanındaki üretimiyle dikkat çekiyor. Oyuncunun yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği film, İzmir Kadın Yönetmenler Film Festivali'nde izleyiciyle buluşarak prömiyerini yapacak. 'Güven Bana'; Bennu Yıldırımlar, Nesli Çölgeçen gibi usta isimlerin deneyimlerine yer verilerek, bir performansın sahne arkasındaki dengesi mercek altına alınıyor.