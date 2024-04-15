‘Aylardır aynı kostümü giyiyorum paramı kedilere harcıyorum’

Şarkıcı Nez, köpeği ile gezintiye çıktığı Cihangir'de görüntülendi. Türkiye'deki marka tutkusu ve tüketim çılgınlığına tepki gösteren şarkıcı şöyle konuştu: "17 yıl İngiltere'de yaşadım böyle şey görmedim. En baba telefon markasını alan ender ülkelerden biriyiz. Arabalara bakıyorsunuz son model. Bunlar bana göre çok fuzuli şeyler, ben sokaktaki kedilerime vermeyi seviyorum o parayı.Kediler ve hayvanlarla paylaşıyorum. Aylardır aynı sahne kostümünü giyiyorum. Dünyaca ünlü yıldız isimler bile bir turneye gidip üç kıyafetle bitiriyorlar işi." Mahallesinde yaklaşık 40 kediyi besleyip bakımını üstlendiğini de sözlerine ekleyen şarkıcı şöyle devam etti: "Sokaktaki kedilerime de bakıyorum, iki mahalleye gidiyorum.Günde iki kez besleme yapıyorum. Allah güç verdiği sürece paylaşıyorum. 'Onlar sessiz kullar' diyoruz ya onların duaları yeter. Tabii ki Ramazan önemli ama ben sanki 12 ay Ramazan gibi yaşıyorum. Sadece bir ay nefsinize hakim olup her şeye dikkat etmek değil, 12 ay öyle yaşamak lazım. 45 yaşındayım, yemeği günde bir kez yiyorum. Sadece doymak için..."