Aynadaki Yabancı hepimize ayna tutacak!

Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı 'Aynadaki Yabancı'da, erkek ve kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin içindeki 'yabancı'yla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Dizinin başrol oyuncuları projeye ve canlandırdıkları karakterlere dair soruları yanıtladı. Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden biri olan Aynadaki Yabancı, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, karakterlerinin içsel dünyalarıyla da izleyiciye güçlü bir ayna tutuyor. Onur Tuna, manipülasyonun ve travmaların gölgesindeki Emirhan'ı canlandırırken; Simay Barlas, uğruna her şeyi göze alan bir annenin cesaretini ekrana taşıyor. Caner Topçu ise başkalarının yaralarını sararken kendiyle yüzleşemeyen bir doktorun iç çatışmasını izleyiciyle buluşturuyor.

Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi?

Bana en benzeyen yanı duygularını derinlemesine yaşıyor ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatıyor olması. Bunları feragat edip kendisini düşünmeden yapıyor olması beni Barış karakterine çok yakın hissettiriyor. Ben barış için hep şey diyorum; başkalarının yaralarını iyileştiren ama kendi yaralarını kapatamayan bir doktor.

Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?

Bu rol, beni hem psikolojik hem de duygusal açıdan çok zorladı. Çünkü karakter, sürekli bir ikilemin ve içsel çatışmanın içinde. Daha önce oynadığım karakterler daha netti.

İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz?

İzleyiciler kendi iç hesaplaşmalarını ve hayatta gizledikleri taraflarını görecekler. Çünkü herkesin içinde dışarıya göstermediği, belki kendisinden bile sakladığı bir yabancı var. Dizi bu yönüyle, "Ben olsaydım ne yapardım?" dedirtecek.