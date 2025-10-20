Aynadaki Yabancı’da dengeler altüst oluyor

atv'nin cumartesi yeni bölümüyle ekrana gelen dizisi Aynadaki Yabancı'nın son bölümü izleyicileri yine ekrana kilitledi. Karaaslan Malikanesi'nde yaşanan gelişmelerle gerilim doruğa çıktı. Defne'nin aslında Azra Karaaslan olabileceğine dair ipuçlarını bulması, dizinin en çarpıcı anlarından biri oldu. Karaaslan ailesinde kartlar yeniden dağıtılırken, sırların ortaya çıkması artık an meselesi hâline geldi. Dizinin yeni bölümünden ilk tanıtım, bölümün hemen ardından yayınlandı. Yeni tanıtımda Emirhan, Defne'den ciddi şekilde şüphelenmeye başlar. Onun davranışlarındaki tutarsızlıklar, Emirhan'ın kafasındaki soru işaretlerini büyütür. Barış ise Emirhan-Defne arasındaki yakınlaşmadan rahatsızdır; bu durum onu hem kıskandırır hem de Defne'ye olan güvenini sorgulamasına neden olur.