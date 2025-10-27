’Aynadaki Yabancı’da taşlar yerinden oynuyor

ATV dizisi 'Aynadaki Yabancı'nın önceki akşam yayınlanan son bölümü izleyicileri yine ekrana kilitledi. Defne'nin (Azra) hapisten çıkıp daha kararlı bir şekilde yeniden ayaklarının üzerinde durması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.Son sahnede Emirhan'ın bodrumdaki gizli odaya adım atması, dizinin seyrini tamamen değiştirecek gelişmelerin habercisi oldu. Odaya neyle karşılaşacağını bilerek giren Emirhan, içeride gizemli bir kişiyi ziyaret etti. Bu sahne, Karaaslan Ailesi'nin uzun süredir gizlediği sırların yavaş yavaş gün yüzüne çıkacağına dair güçlü bir mesaj verdi ve dizinin gelecek bölümlerine dair merakı iyice artırdı.