Aynadaki Yabancı’da taşlar yerine oturuyor

Aynadaki Yabancı'nın önceki akşam yayınlanan yeni bölümü izleyicileri bir kez daha ekrana kilitledi. 2. bölümde; Defne, büyük bir sarsıntı yaşadı. Emirhan'ın metresi olabileceğini düşünmesi ise onu yaraladı. Malikanede konuşulanları duyan Leyla, annesinin bir daha dönmeyeceğini sanarak evden kaçtı. Aynı anda Defne de Barış'tan uzaklaşmaya karar verdi. Küçük kız, annesiyle vakit geçirdiği eski yere sığındı. Farkında olmadan aynı yere gelen Defne, Leyla'yı buldu. Kızını ailesine teslim etmek isteyen Defne, "Gitme" sözlerine karşı koyamadı. Bu sırada geçmişi araştıran Barış, Defne'nin Azra olduğunu öğrendi. Defne'nin yanına gidip "Kim olduğunu biliyorum" dedi.