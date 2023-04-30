Azerbaycan tarihinin biletleri en hızlı satılan sanatçısı: Edis

EDİS, 6 Mayıs'ta Eurovision Şarkı Yarışması için inşa edilen ve daha önce Jennifer Lopez, Rihanna ve Shakira gibi isimlerin konser verdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall'da konser vermeye hazırlanıyor. 'Biletleri Azerbaycan tarihinin en hızlı satılan sanatçısı' unvanının sahibi olan Edis, aynı zamanda bu konser salonunda biletli konser verecek ilk Türk sanatçı olacak. Her konserinde sahne şovları ve performanslarıyla adından söz ettiren Edis'e Azerbaycan konserinde 28 dansçı eşlik edecek. 8'i Türkiye'den gidecek olan dansçılardan 20 tanesi de Bakü'nün profesyonel dansçıları arasından seçildi.