‘Babamın iyi niyetini suistimal ettiler’

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından tüm aile miras davasında karşı karşıya geldi. Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Miras davası hakkında konuşan Tuğçe, şunları söyledi: "Vasiyet iptaline başvurduk. Mahkemede kabul etti. Duruşma tarihinde neler olduğunu göreceğiz." Kardeşlerin arasında herhangi bir kavga olmadığını söyleyen Tayfur, "Biz kardeşlerimizle birlikte ilerliyoruz bir tek Taha'mız yok yanımızda, o da hatasını anlayacak yakında. Bizim yanımıza gelecek. Biz ağabeylerimiz, ablalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Derdimiz mal, mülk, para pul değil. Babamın iyi niyetini nasıl suistmal edildiğini görmek. Ablalarımın da derdi bu. Çünkü onlar da kandırılmış" diye konuştu.