Bakan Göktaş’tan Örümcer’e destek talimatı

Sahnelerin ve Türk sinemasının efsane ismi Serpil Örümcer, geçtiğimiz günlerde maddi sıkıntı yaşadığını belirtip, sosyal medya hesabından "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum.Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti. Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.