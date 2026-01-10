Mahkeme, bakanlıktan rapor istedi

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve çocuklar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle CİMER'e giden şikayetler sonucu yürütülen soruşturma sonunda Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ünlü şarkıcı ilk kez hakim karşısına çıktı. Söz konusu şarkıyı yaklaşık bir buçuk yıl önce yazdığını belirten Matiz, "Şarkının yazımında, sosyal medyada iddia edildiği gibi farklı veya olumsuz bir anlam bulunmamaktadır. Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur; bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. Şarkının müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Eser, halk edebiyatımızın ve türkülerimizin bir uzantısı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

KUŞ KISMETTİR

Ünlü şarkıcı savunmasının devamında, "Halk edebiyatında "kuş" kelimesi kısmet anlamına da gelmektedir. Eserde, gözü kara bir âşığın aşkının büyüklüğünden kaynaklanan ifadeler kullanılmıştır. Ancak soruşturma süreci başladıktan sonra paylaşımı kaldırdım. Konserlerimde yoğun istek gelmesine rağmen, davamız devam ettiği için bu şarkıyı seslendirmiyorum. Yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyor, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurumu'ndan rapor aldırılması ile eksik hususların giderilmesi için davayı 27 Mart Cuma gününe erteledi.