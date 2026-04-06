Barış Alişan’dan duygusal bir çıkış

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Müziğin içinde büyüyen ve duygularını en iyi notalarla ifade ettiğini söyleyen Barış Alişan, yeni teklisi 'Dün Akşam' ile dinleyicinin karşısına çıkıyor. Küçük yaşlardan itibaren müzikle kurduğu bağı profesyonel bir yolculuğa dönüştüren sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısında, geçmişte iz bırakan bir ilişkinin ardından insanın içinde kalan duyguları, özlemi ve zaman zaman geri dönen anıları anlatıyor. Pop, R&B ve trap etkilerinin hissedildiği parça, ayrılığın sert yüzünden çok, bir zamanlar yaşanmış güzel duyguların bugünde bıraktığı izlere odaklanıyor.