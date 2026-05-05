Barış Manço’nun eşsiz mirasını yaşatalım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde Doğukan Manço ile bir araya geldi. Bakan Ersoy; Barış Manço'nun kültürel hafızadaki yeri ve sanatsal birikimi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Ersoy, efsane sanatçının yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin durumu hakkında da konuştuklarını söyledi.

Doğukan Manço'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço'nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Doğukan Manço ile bir araya geldik. Kültürel hafızamızı besleyen değerlerin korunmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu vesileyle, merhum Barış Manço'yu saygı ve rahmetle anıyor; Doğukan Manço'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."