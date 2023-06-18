Basın özgürlüğü var o haberler silinemez

Dizi oyuncusu Sevcan Yaşar, geçtiğimiz yıl müzisyen İrsel Çivit ile evlenmesinin ardından geçmişte basında yer alan eski sevgilileriyle ilgili haberlerin kaldırılması için harekete geçti. Sevcan Yaşar avukatı aracılığıyla hakkında çıkan bir takım haberlerin gündemde yer almasından psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirterek erişime engellenmesi için talepte bulundu. Dilekçede Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat ile olan ilişkisinde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, yaklaşık 6 yıl önce gerçekleşen bu olayların basında halen yer aldığını, şu anda evlendiğini ve bu nedenle söz konusu haberlerin kişilik haklarını zedelediğini belirtti.Ayrıca 7-8 yıl önce başka bir oyuncu olan Bilgehan Birincioğlu ile yine medyada yer alan bir fotoğraflarının haberlere konu olmasının şu an ki hayatını da engellediği belirtildi.Yaşar, söz konusu haberlerin geçmiş yıllarda yapıldığı ve artık önemi kalmadığını ifade ederken onur ve şerefinin korunması adına söz konusu haberlerin erişime engellenmesi gerektiğine dikkat çekti.Haberlere yapılan bazı yorumlarda ise kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu toplumda adeta hedef haline getirildiği bu nedenle yorumların da engellenmesi gerektiğine değinildi. Dilekçeyi incelemeye alan hâkimlik, söz konusu haberlerin basın özgürlüğü kapsamında yapıldığını ve kaldırılmayı gerektirecek hususların doğmadığını belirterek erişime engellenmesi talebini reddetti.