Giriş Tarihi: 19.05.2026

Başka dairem yok, evi boşalt

Liechtenstein Prensi Rudolf von Liechtenstein'in eşi, Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk, kiracısıyla mahkemelik oldu. Prenses Tanberk, Beşiktaş'ta bulunan dairesini ihtiyaç nedeniyle boşaltmayan kiracısına tahliye davası açtı. Mahkeme, "Başka dairem yok" diyen Tanberk'i haklı buldu.

'ANNEMİN EVİNDE KALIYORUM'

Liechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Liechtenstein ile 2012'de İstanbul'da evlenen Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk, Beşiktaş'taki evinde ikamet eden kiracısı Süleyman K. ile davalık oldu. Prenses Tanberk, İstanbul'a geldiğinde annesine ait bir evde geçici olarak kaldığını, 2 çocuğuyla sürekli bir konuta ihtiyacı olduğunu belirtip kiracısının evi tahliye etmesini istedi.

'GERÇEK VE SAMİMİ DEĞİL'

İlhan Tılsım Tanberk, "Başka bir evim yok, kiracımın evimi boşaltmasını talep ediyorum" dedi. Kiracı Süleyman K. ise davacının tahliye talebinin gerçek ve samimi olmadığını, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. Tanberk'in adına incelenen tapu kayıtlarında bir evinin bulunduğu, istemin kabul edilir olduğu tespit edildi. Mahkeme, kiracının evi tahliye etmesine karar verdi.

