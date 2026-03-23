Bayramda dağ havası

ATV dizisi A.B.İ.'de rol alan Kenan İmirzalıoğlu, yoğun çalışma temposuna bayram molası verdi. Sinem Kobal, arefe günü kızları Lalin ve Leyla ile Erzurum Palandöken'de, Buse Terim ev sahipliğinde gerçekleşen Fest on the Snow etkinliğine katıldı.

Çekimlerini tamamlayan İmirzalıoğlu da bayramın ilk günü soluğu ailesinin yanında aldı. İmirzalıoğlu ve Kobal, çocuklarıyla kayak yaparak keyifli bir tatil geçirdi.

Etkinliğe katılanlar arasında Gizem Sarı Tekin, Mina Arıcan, Hande Arıcan, Seda Bakan ve Selin Dereli de vardı.

Davetliler, workshoplardan eğlenceli buluşmalara, akşam sahnelerinden kayak deneyimine kadar birçok etkinlikte bir araya geldi. Müjde Kızılkan, Begüm Obiz ve Ayla Balyemez ise performanslarıyla festivale müzik ve eğlence kattı.