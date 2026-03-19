Bayramda nereye gidilir diyenlere müjde! Bozdağ Film Platoları’nda tarih ve eğlence bir arada

"Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman", "Destan" ve "Kuruluş Orhan" gibi birçok tarihi dizi ve filme ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları, Ramazan Bayramı'nda kapılarını ziyaretçilerine özel etkinliklerle açıyor.
Beykoz'da yer alan 200 dönümlük plato, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük platosu olarak bayram boyunca oyuncu söyleşileri, atlı gösteriler ve geleneksel lezzetlerle misafirlerini ağırlayacak.
Bayramda ünlü oyuncular platoda hayranlarıyla bir araya gelecek. Bayramın ilk günü Barış Falay ve Çağrı Şensoy, ikinci günü Mustafa Üstündağ, Dinç Daymen ve Sena Mercan, bayramın üçüncü günü ise Mahassine Merabet ve Alina Boz söyleşi yapacak.
Misafirlere görsel bir şölen sunmayı hedefleyen "Atların Destanı" dans gösterisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Türkiye'nin ilk ve tek atlı sahne gösterisi olma ünvanına sahip gösteride, Osman Bey ile Bala Hatun'un kahramanlık hikayesi ele alınıyor.
"ESKİ BAYRAMLARI HİSSEDECEĞİZ"
Bozdağ Film Platoları Turizm Koordinatörü Alper Akalpoğlu, ramazanın çok güzel geçtiğini belirterek, "Eski ramazanları hissettik. Davulcumuzla, ramazan topuyla, buradaki ambiyansla bizler de çok mutlu olduk. Şimdi o hissiyatı, eski bayramları yaşatmak için tekrar misafirlerimizi bekliyoruz. Güzel bir bayram programımız var. Bayramın üç gününde de oyuncu söyleşilerimiz gerçekleşecek. Atların Destanı gösterimiz ve restoranımızda güzel bir bayram sofrasıyla misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.
Bozdağ Film Platoları Söğüt 1299 Restoranı Yiyecek İçecek Müdürü Bülent Adsay da tarihi atmosferi lezzetle birleştirdiklerini ve misafirlere unutulmaz bir deneyim sunacaklarını kaydetti.
Adsay, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu temsil ettiğini anlatarak, "Amacımız, hem bu kültürü yaşatmak hem de misafirlerimize unutulmaz bir bayram deneyimi sunmaktır. Tüm misafirlerimizi, bu eşsiz atmosferde bayramın en güzel lezzetlerini deneyimlemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.
Bayram sofrasında Selçuklu saray mutfağından esintilerin bulunduğunu aktaran Adsay, menüde arpacık soğanlı et kavurma, içli köfte, Gürze mantısı, fındık lahmacun, Adana usulü semsek, Siirt fıstıklı kırmızı pancar tarator ve narlı Köpoğlu mezesinin yer aldığını dile getirdi.
"ATLARIN DESTANI'NDA OSMAN VE BALA HATUN'UN HİKAYESİNİ GÖRÜYORUZ"
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini anlatan atlı gösterinin genel sanat yönetmen yardımcısı Kağan Server Atıcı ise atlarla insanların dostluğunu ve dansını sahnelediklerini söyledi.
Atlı akrobatların binicilik becerilerini sergilediği gösteride 40 kişinin yer aldığını bildiren Atıcı, 9 atın sahnede olduğunu belirtti. Atların da birer sanatçı ve iş arkadaşı olduğunu ifade eden Atıcı, hazırlık sürecini şöyle anlattı:
"Önce atların temizliği yapılıyor, daha sonrasında onların bir eyerlenme süreci var. Eyerledikten sonra burada sahnemizde ufak bir ısınma yapıyorlar. Gösteriden hemen önce biraz daha dinlenip sahneye çıkıyorlar. Atların Destanı'nda aslında biz Osman ve Bala Hatun'un hikayesini görüyoruz. Bayramda da tüm seyircilerimizi bu hikayeye tanıklık etmesi için bekliyoruz."
BOZDAĞ FİLM PLATOLARI
Ziyaretçiler, Beykoz'daki platoda sadece Kayı boyunun ve Orhan Bey'in obasını değil, aynı zamanda İnegöl Kalesi, Söğüt, Bursa Sarayı ve çarşısı, Karacahisar Kalesi ve Arena gibi dizilerde aşina olduğu mekanları canlı görme fırsatı bulacak. Katılımcılar ayrıca platodaki atölyelerde geleneksel el sanatlarını inceleyebilecek, dönem kostümleriyle fotoğraf çektirerek at binebilecek.