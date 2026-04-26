Bazen ara vermek gerekiyor

Burcu Özberk, önceki gün Etiler'de bulunan bir AVM'de görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Burcu Özberk, "Hiç bir şey yapmıyorum, herkes gibi normal hayatım devam ediyor. Aileme vakit ayırıyorum, sevdiklerimle zaman geçiriyorum" diyerek güldü. Oyuncu, "Bu sene hoşuma giden bir şey gelmedi. Hayırlısı, özledim ama çalışmayı. Bizim sektörde ara vermek de gerekiyor bazen ama. Ben yaptığım işlerde bir proje çalışıp bir sene ara vermeye çalışıyorum" dedi. Özberk, yaz dizilerinde yer almayacağını da söyleyerek, "Bence ben o yaşı geçtim. Yaz dizilerinde daha genç, güzel kızlarımız var. Yaz dizilere daha gençlik enerjisi lazım" diyerek güldü.

OYUNCULUĞU BIRAKMAM

Özberk, özel hayatı hakkındaki sorulara ise, "Ben mutluyum, 1.5 seneye yakın ilişkim vardı. Yabancıydı, orada yaşadım. Ayrıldık, altı yedi ay kadar oldu" dedi. Oyuncu, basın mensuplarının "Evlenince oyunculuk ikinci plana düşer mi?" sorusuna, "Çocuk olursa tabii ki ikinci plan olur. Mesleğimi bırakmam ben" diye yanıt verdi. Özberk, ardından alışveriş merkezindeki mağazaları dolaşmaya devam etti.