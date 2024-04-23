Beddualı savunma mı olur?

Türkiye günlerdir Metin Akpınar-Uğur Dündar ve Suphiye Orancı'yı konuşuyor. Anne Suphiye Orancı çıkıp konuşmadığı için bazıları, gerçeği ortaya çıkarmak için çabalıyor, arka arkaya ortaya atılan iddialar nedeniyle de Dündar'a sorular soruluyor. Fakat Dündar sorulara yanıt vermek yerine insanlara 'Alçaklar', 'Tetikçiler' diye hakaret ediyor. Öfkesine hakim olamayan Dündar, dün vitesi daha da büyütüp işi, haber yapanlara beddua etmeye kadar götürdü. TRT tedrisatından geçmiş bir gazeteciye mahalle ağzıyla konuşmak hiç yakışmadı. Ama ben kendisine bir kez daha hatırlatmak isterim ki; gerçeklerin er geç bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.