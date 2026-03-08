‘Ben de tükenmişlik sendromu yaşadım’

Nehir Erdoğan, önceki gün Maslak'ta gerçekleşen basın toplantısına katıldı. Erdoğan, "Daha önce tükenmişlik sendromu yaşadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna önemli bir yanıt verdi: "Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'Ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem haftanın 12 günü çalıştığım zamanlar oldu! Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir meslek. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz."