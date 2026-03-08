Haberler Günaydın Haberleri ‘Ben de tükenmişlik sendromu yaşadım’
Giriş Tarihi: 8.03.2026

‘Ben de tükenmişlik sendromu yaşadım’

‘Ben de tükenmişlik sendromu yaşadım’
  • ABONE OL
Nehir Erdoğan, önceki gün Maslak'ta gerçekleşen basın toplantısına katıldı. Erdoğan, "Daha önce tükenmişlik sendromu yaşadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna önemli bir yanıt verdi: "Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'Ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem haftanın 12 günü çalıştığım zamanlar oldu! Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir meslek. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ben de tükenmişlik sendromu yaşadım’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz