Ben Uzak Doğu seviyorum, eşim köfte

Funda Arar, bayramın ilk gününü Kıbrıs Merit Diamond'da sahneye çıktı. Arar, "Bizim bayramlığımız da sahneler oluyor" dedi. Çocukluk bayramlarına duyduğu özlemi dile getiren sanatçı, "Eskiden bayramların heyecanı başkaydı. Kız kardeşimle bayram gelmeden ikramlık çikolataların yarısını bitirirdik. Babaannem bizden korumak için çikolata kutularını saklardı" sözleriyle gülümsetti. Yeni lezzetlere açık olduğunu belirten Arar, mutfak zevki konusunda eşi Febyo Taşel ile ayrıştıklarını söyledi: "Ben ve oğlum Aras, Uzak Doğu mutfağına, yeni soslara bayılıyoruz. Ama Febyo tam bir klasikçidir; köfte ve patatesçidir."