Beni evlat ya da kardeş değil köle gibi görüyorsunuz

'Anneciğim, bu adam neredeyse seni bile dolandırıcılıktan hapse attırıyordu.''Ben geçen seneye kadar o adamdan harçlık alıyordum.''Kredi kartım çalışmadığı için market kasalarında kaldım. O sırada Ercan Bey, oğlunu Ferrari'ye bindiriyordu.''Siz evlat ya da kardeş değil, kendinize köle yetiştirdiniz! çocukluğum, gençliğim gitti, hiç olmazsa son dönemimi bana bırakın.''Abim bütün eşlerine kredi kartı dağıttı borçlarını da bana ödettiriyordu.''Sen abimin metreslerini para karşılığı kabul etmiş birisin.' 'İhanet defterinin adı can da olsa gönül defterimde yeri silinir.''Hepinizin evini ben kurdum, çocuklarınızı ben büyüttüm ama benim oğlum ne babaanne tanıyor ne de amca!'