Benim en sevdiğim renk pembe

USTA sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı'nda modacısı ile birlikte yaklaşık üç saat alışveriş yaptı. Ersoy, yeni satın aldığı ve değeri 150 bin dolar olan saatiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısına geçen ve aldığı 135 milyon TL'lik rekor ücret ile konuşulan sanatçı, "Ben tarihe yalnız onun için mi geçtim ki, 50 küsur senedir zaten tariz yazıyorum. Allah'a şükürler olsun" dedi. Yaz tatili planını anlatan Ersoy, şunları söyledi: "İspanya istiyorum, Sardunya olabilir. Bahama Adaları'nda alışveriş yapmak istiyorum. Benim devamlı kullandığım bir renk var, Milano'dan kesin o kumaşı üç top alacağız. En sevdiğim renk çingene pembesi, o yüzden alışveriş yapabileceğim bir yer olmalı."

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