Bergüzar Korel de tepki gösterdi ‘Senin gibilerden tiksiniyorum’

Bursa'da toplu taşımada bir kadın, tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret etmişti. Yolcular ise kadına, "Ya otobüsten aşağıya in ya da genç kızdan özür dile" diyerek haddini bildirmişti.Kadın, artan tepkiler üzerine genç kızdan özür dilemişti. Yaşanan bu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Sanat dünyası da olaya tepkisiz kalmadı. Oyuncu Bergüzar Korel de sosyal medyadan yaptığı açıklamayla o genç kadına ateş püskürdü. Korel, "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşanlardan! Bir bitmediniz gittiniz!" dedi.