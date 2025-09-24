Berk Cankat ‘Aşk ve Gözyaşı’ kadrosunda

atv'nin O3 Medya ve Dass Yapım ortak imzalı merakla takip edilen yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı', ikinci bölümünden itibaren sürpriz bir karakteri izleyiciyle buluşturuyor. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin güçlü kadrosuna, sevilen oyuncu Berk Cankat dahil oluyor. Cankat, dizide 'Ercan Sezer' karakterini oynayacak. Geçmişte 'Meyra' ile duygusal bir yakınlık yaşamış olan 'Ercan', yıllar sonra yeniden ortaya çıkarak dengeleri altüst ediyor. Hala 'Meyra'ya karşı güçlü duygular besleyen 'Ercan', onun kalbini kazanmaya kararlı.

Bu durum, 'Meyra' ile evliliğini sürdürmekte zorlanan 'Selim'in karşısına güçlü bir rakip çıkmasına yol açıyor. Üstelik 'Ercan'ın 'Selim'i küçümseyen tavırları, dizideki aşk üçgenini daha da çarpıcı hale getirecek. Aşk ve dramı iç içe işleyen 'Aşk ve Gözyaşı', her bölümüyle izleyiciyi duygusal yolculuğa çıkarırken, ikinci bölümde diziye katılacak bu sürpriz karakterle tansiyonu daha da yükseltmeye hazırlanıyor.