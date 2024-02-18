Berna Sultan evlendi

Osmanlı Hanedanının 'sultan' unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan, II. Abdülhamid Han'ın 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Düğün törenine Hafız Mehmet Bilir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Daha sonra mehter takımının marşlar çaldığı düğünde saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Dizi oyuncusu ve ses sanatçısı Necip Karakaya ise repertuvarındaki en güzel eserleri icra etti. Seçtikleri ilginç gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle göz kamaştıran yeni çiftin nikahı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.Gelin ve damadın şahitliklerini ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı. Yoğun bir katılımın gözlendiği düğün töreni Osmanlı Hanedanı ailesinde yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra yapılan hanedan düğünü olma özelliğini taşıyor. Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, geriye bir evladının kaldığını belirtti.