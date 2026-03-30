Beşiktaş’tan sanata güçlü adım

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Tüpraş Stadyumu içerisinde hayata geçirdiği yeni sergi alanı Antre 1903 ile İstanbul'un sanat dünyasına yeni soluk getirdi. Sergi alanının kapıları, Kenan Işık'ın 'Duruş' adlı sergisiyle açıldı. Toplam 34 eserden oluşan sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. 'Duruş' sergisi, klasik anlamda başarı, skor ya da hatıraları anlatmak yerine; daha derin ve insani bir kavrama odaklanıyor. Işık'ın eserleri, anlatmaktan çok ima eden bir dil kurarken; zaman, hafıza ve içsel gerilim temalarını katmanlı bir biçimde ele alıyor. Her eser, izleyiciyi kendi iç dünyasıyla baş başa bırakan bir düşünce alanı yaratıyor.