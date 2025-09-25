Beyin anevrizması geçirmişti! Oyuncu Ahu Yağtu taburcu oldu: İlk açıklama geldi!

Yağtu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastalndı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın."