‘Binicilik bizde aile geleneği’

Sanat dünyasının ünlü isimleri önceki gün bir mekan açılışına katıldı. İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Şaşmaz'ın kız kardeşinin ortağı olduğu mekânda soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Benim atlarla ilişkim hep çok güzeldi, ben faytoncu Çetin'in torunuyum. Binicilik aile geleneği" dedi. At binerken hünerlerini sergileyen Şaşmaz, kızı Azra'yı da ata bindirdi. Oyuncu, "Atlarla büyüdüm ben ve evladımın da öyle büyümesini istiyordum" dedi.

'YAZLIKÇIYIZ BİZ'

Etkinliğe katılanlar arasında Büşra Pekin de vardı. Pekin, "Ben daha önce hiç at binmedim. Aslında benim rahmetli dedem veterinerdi. Onun sayesinde atlara da sempatim çok" diye konuştu. Oyuncu tatil planlarıyla ilgili de, "Her yaz Çeşme'deyim. Yazlıkçıyız biz" dedi.