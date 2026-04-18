‘Bir Adam Yaratmak’ Ankara’da gösterildi

TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in ölümsüz eseri 'Bir Adam Yaratmak', yaklaşık bir asır sonra beyazperdeye taşınan prodüksiyonuyla Ankara'da izleyiciyle buluştu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Filmde 'Hüsrev'i oynayan Engin Altan Düzyatan başta olmak üzere; oyuncular İsmail Hakkı, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve yönetmen Murat Çeri, gecede basın mensuplarıyla bir araya gelerek projenin ruhunu ve 90 yıl sonra gelen bu büyük heyecanı paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen film, 1 Mayıs'ta vizyonda olacak.