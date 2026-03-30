Bir Anadolu Hikâyesi dünya prömiyerini AKM’de yaptı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Edusa Operası'nın dünya prömiyerini, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirdi. Eser, alışılmış sınırların ötesine geçen sahne dili ve güçlü görsel evreni ile sanatseverlerden büyük ilgi gördü ve uzun süre ayakta alkışlandı. Güldiyar Tanrıdağlı'nın bestelediği ve Prof. Dr. İskender Pala'nın librettosunu kaleme aldığı Edusa, tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş bir coğrafyada, Lidya'nın siyasi gerilimler ve insan hikâyeleriyle örülü dünyasında geçiyor. Eser süresince geçen olaylar, yalnızca bir dönemi değil, Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını da sahneye taşıyor.
