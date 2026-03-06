Bir Emre Altuğ ‘efsane’si

Şarkıcı Emre Altuğ, 'Efsane' albümünün ilk bölümü olan 'Efsane-I'i müzikseverlerle buluşturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ve büyük beğeni toplayan çıkış parçası 'Yeni Fark Ettim' ile ilk sinyalleri verilen proje ayrıca, Altuğ'un çeyrek asırlık oyunculuk tecrübesini ilk kez yönetmen koltuğuna taşıdığı bir yapım olma özelliği de taşıyor.

KLİPLER FİLM TADINDA

Tüm şarkıların kliplendiği bu albümde klasik müzik videolarından farklı olarak tüm klipler, birbiriyle bağlantılı bir kurguyla tasarlanmış kısa film tadında. Albümde Eypio, Sakiler, Gökhan Birben, Volga Tamöz ve Mirkelam ile gerçekleştirilen düetler de var.