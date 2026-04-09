Bir Gece Masalı İtalya yolcusu!

atv Distribution tarafından uluslararası dağıtımı gerçekleştirilen, Bir Gece Masalı, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürüyor. Başarılı yapım, 12 Nisan itibarıyla İtalya'nın önde gelen yayın gruplarından Mediaset ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, grubun en çok izlenen kanallarından biri olan Canal 5'te yayınlanmaya başlayacak. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Bir Gece Masalı, Denizli'nin etkileyici atmosferinde başlayıp İstanbul'un büyüleyici dokusunda devam eden hikayesiyle dikkat çekiyor. Genişleyen uluslararası portföyüyle atv, Türk dizilerinin küresel başarısını büyütmeyi ve stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi sürdürüyor.