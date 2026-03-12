Bir itiraf her şeyi değiştirdi

atv ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı "A.B.İ." dizisi dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümde mahkeme salonundan cezaevine, ihanet suçlamalarından patlayan arabaya kadar peş peşe gelişmeler yaşandı. Mahinur, Tahir Hancıoğlu'na yönelik saldırı suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı ancak konuşmayı reddetti. Çağla savunma yapsa da mahkeme Mahinur'un tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada Doğan söz alarak Tahir Hancıoğlu'nun yıllar önce Mahinur'un babasını öldürdüğünü itiraf etti. Bu itirafın ardından Doğan ve Çağla, geçmişte işlenen cinayetin izini sürmeye karar verdi. Didem'in Yılmaz'ın planını ortaya çıkarmasıyla Doğan ve adamları savcı Şevket'i sıkıştıran Yılmaz'a baskın yaptı. Bölümün finalinde Sinan ve savcının bulunduğu aracın patlaması büyük soru işareti yarattı. Yeni bölümde Sinan ve savcının akıbeti merak konusu oldu.